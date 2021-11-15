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Eğitim Erbaş'tan Kur'an Programına kdavet
Eğitim

Erbaş'tan Kur'an Programına kdavet

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan yetişkin erkekler için “Camilerde Kur’an Öğretimi Programı”nı başlattıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 13:55:00 -
Erbaş'tan Kur'an Programına kdavet

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘Camilerde Kur’an Öğretimi Programı’nı başlattıklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yetişkin erkekler için başlattıkları programı, sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:
““Cami buluşturur bizi” Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan kardeşlerimiz için başlattığımız, “Camilerde Kur’an Öğretimi Programı”na katılmaya tüm kardeşlerimizi bekliyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığının çocuk, genç, engelli bireyler ve kadınlar için Kur’an kurslarında hazırladığı temel dini eğitim programlarından farklı olarak yetişkin erkekler için hazırladığı ‘Camilerde Kur’an Öğretimi Programı’nda da, Kur’an-ı Kerim, itikad, ibadet, siyer ve ahlak dersleri olacak. Vatandaşların mesaisinin uygun olduğu zamanlara planlanacak programa, il ve ilçe müftülükleri üzerinde başvuru yapılabilecek.

Ayrıca Başkanlığın yetişkin kadın ve erkekler için yaptığı temel dini eğitimin yanında Tefsir, Hadis, Akaid, İlmihal, Siyer ve Cuma Derslerinden oluşan kısa süreli öğretim programları da uygulanıyor.

İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar tarafından uygulanacak ‘Camilerde Kur’an Öğretimi Programı’, haftada üç gün ve günde iki saat olarak camilerin manevi atmosferlerinde gerçekleştirilecek.

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