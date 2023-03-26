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Gündem Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim yakılan ülkeye bomba çağrı
Gündem

Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim yakılan ülkeye bomba çağrı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 12:14:00 -
Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim yakılan ülkeye bomba çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarkalılara, "Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin." çağrısında bulundu.

Danimarka'da bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e karşı alçakça bir saldırı yapılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, alçak saldırının yapıldığı ülkenin vatandaşlarına seslendi;

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ey Danimarkalılar, nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin."


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Yorumlar

Abuzittin Kızılelma

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Kemal

Hemen uygularlar.. Yarin müslüman olacak lar
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