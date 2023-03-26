Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim yakılan ülkeye bomba çağrı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarkalılara, "Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin." çağrısında bulundu.
Danimarka'da bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e karşı alçakça bir saldırı yapılmıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, alçak saldırının yapıldığı ülkenin vatandaşlarına seslendi;
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ey Danimarkalılar, nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin."