Erbaş’tan Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyareti

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Altındağ’da bulunan taziye evine giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Emirhan Yalçın’ın babası Osman Yalçın’a ve yakınlarına başsağlığı diledi.

“Allah bizleri devletimizden vatanımızdan mahrum bırakmasın”

Başkan Erbaş, bu topraklarda asırlar boyunca farklı ırklardan, mezheplerden, inançlardan insanlarla hep bir arada barış içerisinde yaşadıklarını belirterek, “Memleketimizde, mahallemizde herhangi bir huzursuzluk çıkmasın diye elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Allah bizleri devletimizden, vatanımızdan mahrum bırakmasın. Metanetinizden dolayı Allah sizden razı olsun” dedi.

Baba Yalçın: “Bu ülke hepimizin ülkesi”

Baba Osman Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Devlet varsa biz de varız. İlk günden beri devletimizin yanındaydık. Bu ülke hepimizin ülkesi” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Emirhan için dua etti

Ziyarette Emirhan için Kur’an-ı Kerim okundu, ardından Başkan Erbaş tarafından dua edildi. Daha sonra Başkan Erbaş, baba Yalçın’a Kur’an-ı Kerim hediye etti. Baba Yalçın ise Kur’an-ı Kerim'i öperek aldı. Aynı olayda yaralı olarak kurtulan Yasin Ülger’le de bir müddet sohbet eden Başkan Erbaş, Yasin’e bir an önce sağlığına kavuşması için dua etti.