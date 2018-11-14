Erbaş'ın Mısıroğlu ziyareti HDP'ye de battı!

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle ilgili konuşan Kemal Bülbül, "Diyanet İşleri Başkanı kendisini aşan bir çalışma yürütmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı özü itibarıyla devlet ve hükümet tarafından belirlenmiş bir tür devlet dini diyebileceğimiz bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı'nın sadece Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesi değil yaptığı diğer çalışmaların hiçbirisi de doğru, yerinde ve hakkaniyetli değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle Alevi inancı konusunda sistematik olarak çarpıtmak, asimilasyon, başkalaştırmak gibi politikalar uygulamaktadır. Bu politikaların hiçbirisini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.