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Gündem Erbaş camiye yapılan polis baskınını kınadı
Gündem

Erbaş camiye yapılan polis baskınını kınadı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskını hakkında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kutsalların hiçe sayıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 01:02:00 -
Erbaş camiye yapılan polis baskınını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii'ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerin ve kutsalların hiçe sayıldığını söyledi.

Nefret dolu tutumu şiddetle kınadığını vurgulayan Erbaş, "Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez." dedi.

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