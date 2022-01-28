Erbakan'ın ve Bediüzzaman'ın eserleri, o ülkede en çok satan kitaplar listesine girdi!

Başkent Dakka'daki kitabevlerinin, Osmanlı Devleti'nin 723'üncü kuruluş yıl dönümü olan 27 Ocak gününde paylaştıkları en çok satan kitaplar listesinde, Libyalı yazar Ali Muhammad Sallabi'nin "Osmanlı İmparatorluğu" kitabı dikkati çekti.

Bengalce çevirisi ilk kez 2019'da basılan kitap, 2 yılda 7. baskısını yaptı.

Kitabı yayımlanan Muhammad Publications kurucusu ve direktörü Md. Abdullah Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde bu kadar hacimli bir kitabı, mali riskler nedeniyle ciddi bir talep olmadan basmadıklarını ancak Sallabi'nin Osmanlı İmparatorluğu kitabıyla oldukça iyi bir deneyim yaşadıklarını belirtti.

En çok satan kitaplar listesinde, Sallabi'nin "Muhammad el-Fatih" ve "Sultan Abdul Hamid" kitapları, Mustafa Armağan'ın "Osmanlı'nın Mahrem Tarihi", Prens Mohammad Sajal'ın "Sanjak-e Usman", Kazi Abul Kalam Siddik'in "Sultan Süleyman" kitabı da yer aldı.

Ayrıca Hafizur Rahman'ın "Ezber Bozan Erdoğan", eski Türkiye Başbakanı Necmettin Erbakan'ın "Davam", İslam mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin "Lemalar" ve Mustafa Faisal Parvez'in "Atatürk'ten Erdoğan'a: Değişen Türkiye'nin 100 senelik tarihi" kitapları da Bangladeşli okurların ilgi gösterdiği kitaplar arasında yer alıyor.

Bangladeş İslam Üniversitesinden Profesör Abu Jafor da Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin dünya genelinde Müslümanlara, insanlığa hizmet ve İslam'ın gerçek ruhunu yaşamak konusunda ilham verdiğini vurguladı.

Jafor, "Çok sayıda insanın, özellikle de Bangladeş gençliğinin, İslam dininin adaleti tesis etmek için nasıl tüm dünyaya tercih edildiğini öğrenmek amacıyla Osmanlı tarihini çalışmaları güzel." ifadesini kullandı.

Osmanlı Devleti kitabını Bengalceye çeviren Mahdi Hasan da İstanbul'un Sultan Mehmet tarafından fethini okuduktan sonra Osmanlı tarihini daha derin şekilde anlamak istediğini dile getirdi.

Hasan, Osmanlı tarihinde derinleştikçe, Bengalce konuşan insanlarla öğrendiklerini paylaşma sorumluluğu hissettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmatik kişiliğinin de Bangladeşlilerin Türkiye tarihine merakını artırdığını belirten kitapçılar ayrıca tarihi Türk dizileri Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi yapımların da Türkiye'yi binlerce Bangladeşlinin ilgi alanına soktuğunu kaydetti.

Dakka Üniversitesi öğrencisi Mushfika Naorin, Osmanlı Devleti'ne dair yaptığı okumaların Müslüman kimliğiyle duyduğu gururu canlandırdığını ifade etti.

Naorin, "Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı da izledikten sonra Müslüman kimliğim noktasında kendimden daha eminim." dedi.

Başka bir öğrenci Tahmidur Rahman da Osmanlı Devleti'nden aldığı ilhamla bir Müslüman olarak artık zamanını boşa harcamamaya ve ilim öğrenmeye karar verdiğini belirtti.