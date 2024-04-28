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Siyaset Erbakan'ın karşısında ilginç anlar! Apar topar canlı yayını kestiler
Siyaset

Erbakan'ın karşısında ilginç anlar! Apar topar canlı yayını kestiler

Yeniakit Publisher
2024-04-28 23:46:00 - 2024-04-29 00:08:47

Yeniden Refah Partisi'nin Belediye Başkanları toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Toplantıda sunum için kürsüye çıkan Cevdet Tellioğlu, Fatih Erbakan'ın gözleri önünde tuhaf bir çağrıda bulundu.

Tellioğlu kürsüde, salondakilerden yaptıklarını tekrar etmelerini istedi.

Cevdet Tellioğlu, "63 noktada belediye kazandık. 63 noktada bu kazanılan belediyelerimiz ile bir ahenk oluşturulmazsa yani birbirinden haberdar olmazlarsa ne olur? Bakın ne olur. Evet sayın genel başkanımdan sonra size biraz nefes aldırayım. Sayın başkanım hakkınızı helal edin. Genel başkanın sağ tarafında ve sol tarafında bulunanlar benim yaptığım hareketi yapsın" diyerek eliyle alkış yaptı ve tempo tuttu.

Tellioğlu salonun sağ ve sol kısmında bulunanları alkışı tekrarlamaya ayrı ayrı davet etti.

Tuhaf anların yaşandığı toplantıda canlı yayın apar topar kesildi.
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