Erbakan’ın emaneti, Erdoğan’ın gayreti 71 kat büyüyen Aselsan’dan 18 milyarlık satış

FARUK ARSLAN İSTANBUL

Necmettin Erbakan Hoca’nın temelini attığı Askeri Elektronik Sanayi AŞ (ASELSAN), Türkiye’nin en büyük şirketleri arasındaki payını her geçen yıl artırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla 14 Kasım 1975 yılında kurulan şirket, Kıbrıs Harekatı dolayısıyla Haçlı Batı ülkelerinin Türkiye’ye ambargo uygulamalarının ardından faaliyete geçirilmişti. ASELSAN, Erbakan Hoca’nın talebesi Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti iktidarının ağır sanayiye verdiği değerle dev bir kurum haline geldi.

Nereden nereye

ASELSAN, 2002 yılında 255 milyon TL olan üretimden satışını 2021 yılında 18.1 milyar TL’ye yükseltti. Şirket, AK Parti iktidarı öncesine göre üretimden satışını 71 kat arttırdı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 17’inci sırada yer alan ASELSAN, 19 milyar TL’lik satışla 18. basamakta bulunan Mercedes Benz Türk AŞ firmasını da yakaladı. Şirketin 2002-2021 yıllarında gerçekleştirdiği satışlardan elde ettiği toplam gelir 74 milyar 249 milyon 344 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Kartel paçavrasının bile gerisindeydi

Aynı ASELSAN, AK Parti iktidarından önce 2000 yılında Aydın Doğan’ın kartel gazetesi Hürriyet gazetesinin bile gerisindeydi. 28 Şubat sürecinde İSO 500 listesinde 29’uncu olan Hürriyet’in üretimden satış kazancı 169.6 milyon TL iken, 44’üncü sıradaki ASELSAN’ın satış geliri sadece 138 milyon TL idi.