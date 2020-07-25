Erbakan'dan müthiş sözler: Eğer Ayasofya açılmışsa...

Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Ayasofya Camii'nin açılışının önemini anlatan bir konuşması yeniden gündeme geldi.

Erbakan Hoca yaptığı konuşmada, "Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir" ifadeleri dikkat çekti.

İşte Erbakan'ın o konuşması:

"Eğer Ayasofya kırmızıya boyanmışsa... Kiliseye benzetilmişse... Ezan okunmuyor, içinde namaz kılınmıyorsa... Biliniz ki; Türkiye'yi taklitçiler hakimdir! Biliniz ki; yeryüzünde sadece zulüm düzeni yürümektedir. Yok, eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir, yeryüzünde adil düzen saadet nizamı hakimdir!"