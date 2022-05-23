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Medya Erbakan’dan Demirel’e kapak gibi cevap! Kral adamsın Hocam
Medya

Erbakan’dan Demirel’e kapak gibi cevap! Kral adamsın Hocam

Adnan Öksüz, Süleyman Demirel'in “Namaza gidiyorsun, 'gitme' diyen mi var? Camiler açık değil mi? Kur’an okuyorsun, 'okuma' diyen mi var? Daha neyi istiyorsunuz?” sorusuna Erbakan Hoca’nın verdiği efsane cevabı köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 12:03:00 -
Erbakan’dan Demirel’e kapak gibi cevap! Kral adamsın Hocam

 

Adnan Öksüz, Süleyman Demirel'in “Namaza gidiyorsun, 'gitme' diyen mi var? Camiler açık değil mi? Kur’an okuyorsun, 'okuma' diyen mi var? Daha neyi istiyorsunuz?” sorusuna Erbakan Hoca’nın verdiği efsane cevabı köşesine taşıdı. Öksüz, Milli Gazete'deki yazısında o tarihi kapağı şöyle aktardı:

"Nevzat Laleli anlatıyor;

* “Demirel, sormuş Erbakan Hoca’ya, “Sayın Erbakan, ne istiyorsunuz? Namaza gidiyorsun, gitme diyen mi var? Camiler açık değil mi? Kur’an okuyorsun, okuma diyen mi var? Daha neyi istiyorsunuz?”
Erbakan Hoca, Demirel’e demiş ki, “Bize neyi istiyorsun diye soruyorsun. Biz de sana şu örnekle cevap vermek istiyoruz; bazı laboratuvarlarda ve eczanelerin vitrinlerinde kuşlar olur. Avcı kuşu vurmuştur, kuş da güzeldir. İçini temizler, mumyalar ve laboratuvarlara, eczanelerin vitrinlerine koyarlar. Güzel kuş öylece orada kalmış olur. Sen bize diyorsun ki gagası var, kanadı var, kuyruğu var. Daha ne istiyorsun? Arkadaş biz bu kuşun canlısını istiyoruz, canlısını!”

***

Nasıl ama! Kapak gibi bir cevap değil mi?"

 

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