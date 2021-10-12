Erbakan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert sözler: Bu ülkeyi borca sen batırdın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir dizi toplantıya katılmak üzere Samsun'a geçti. Erbakan burada dikkat çeken açıklamalar yaptı. Millet İttifakı'na katılma noktasında olan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, Erbakan'ın hedefindeydi. Erbakan, iki isme de çok sert sözlerle yüklendi. Özellikle Babacan'a yönelik sözleri hayli dikkat çekiciydi. Erbakan, "Bu ülkede yıllarca ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptığı sürede Türkiye'de devlete yıllık ortalama faiz ödemesine 36,5 milyar dolar. Çok eleştirdikleri Eski Bakan Berat Albayrak, onun döneminde yıllık ortalama faiz ödemesi 17 milyar dolar. Eleştirip duruyordunuz. 'Her şey bizim dönemimizde çok iyi' diyordunuz. Hayır, öyle değil. Sizin yarınız kadar faiz ödemiş. Siz onun 2 katı faiz ödemişsiniz." dedi.

Erbakan'dan Babacan'a: Bu ülkeyi borca sen batırdın!

Erbakan, Ali Babacan'ın Ekonomi Bakanlığı dönemine değindi. Rakamlar üzerinden sert ifadeler kullandı. Erbakan şunları söyledi:

Millet İttifakı'nın bloğunun içerisine yeni yeni eklelenen yeni kurulmuş 2 tane muhalif parti var. Bir tanesinin genel başkanı, bu ülkede yıllarca ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptığı sürede Türkiye'de devlete yıllık ortalama faiz ödemesine 36,5 milyar dolar. Çok eleştirdikleri Eski Bakan Berat Albayrak, onun döneminde yıllık ortalama faiz ödemesi 17 milyar dolar. Eleştirip duruyordunuz. 'Her şey bizim dönemimizde çok iyi' diyordunuz. Hayır, öyle değil. Sizin yarınız kadar faiz ödemiş. Siz onun 2 katı faiz ödemişsiniz. Yine bu yeni kurulan partinin başkanı ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı koltuğuna otururken, özel sektörün ve devletin toplam borcu 129 milyar dolar. Bakanlık koltuğundan ayrıldığı gün özel sektör ve devletin borcu 400 milyar dolara çıkmış. Bu ülkeyi asıl borca sen batırmışsın. Hazinenin resmi rakamlarıyla söylüyorum.

Davutoğlu'na Suriye tepkisi: Bataklığa sapladın

Suriye'de olan olayların başlangıcına da değinen Fatih Erbakan, "Diğer partinin genel başkanı, başbakan olduğunda Türkiye, Suriye bataklığına saplandı. Suriye'de bu noktada gelinmesinin en önemli müsebbiplerinden. Orta Doğu'da Amerika'nın postacılığı vazifesini yapan bir dış politika anlayışının uygulayıcısı olan Dışişleri Bakanlığı döneminde şu anda diğer kurulan partinin genel başkanı Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dönemlerinde Türkiye'yi Suriye bataklığına saplayan" diye konuştu.