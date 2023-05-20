Erbakan üçüncü olsaydı, Kılıçdaroğlu ne derdi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ikinci tura kalınca milliyetçi kesimden oy devşirebilmek için söylem değiştiren PKK destekli Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

14 Mayıs sonuçları açıklandığında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığı belli olunca, özellikle de göçmen karşıtı Sinan Oğan’ın yüzde 5’lik oy oranını görünce, Kemal Kılıçdaroğlu hemen yeni bir söylem geliştirdi:

“Seçimi kazandığımızda, tüm göçmenleri hemen sınırdışı edeceğiz.”

Kemal Bey’e hiç sormayacağım, “Sen nasıl sosyal demokratsın? Sen nasıl solcusun?.. Sen nasıl, ‘insan hakları’ bir yana, ‘hayvan hakları’ndan bahseden, ‘yeşil’den, ‘çevre’den bahseden bir parti liderisin?”

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“İnsan hakları”ndan da, “hayvan hakları”ndan da, “yeşil”den de, “ağaç”tan da, her şeyden vazgeçmiş Kemal Bey..

Göçmenleri, özellikle de Suriye’den gelenleri, bile bile ölüme yolluyor..

Müjdat Gezen, sandıkların açıldığı günün ertesinde ironi yaparak “Yaşasın kötülük, kahrolsun adalet” sloganı atıyordu.

Şunu demeye getiriyordu:

“İyilik vaadinde bulunan, adalet vaad eden Kılıçdaroğlu yerine, halkın Tayyip Erdoğan’ı tercih etmesi, ‘Kötülük yaşasın’ demektir. ‘Adalet kahrolsun’ demektir”.

O gün ironi olarak dillendirilen bu slogan, bugün gerçekten CHP’nin en tepe isminin ağzından gündeme oturtuluyor..

“Göçmenleri hemen sınırdışı edeceğiz” demek, “Yaşasın kötülük” demek değil de ne demektir? “Kahrolsun adalet” demek değil de ne demektir?

Ama ben size, daha vahimini söyleyeyim..

Kemal Bey, Sinan Oğan sıralamada üçüncü çıktığı için, ikinci turda onun oylarını kendisine çekebilmek için bu söylemi dillendiriyor..

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