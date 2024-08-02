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Gündem Erbakan sonunda oynanan oyunu gördü, Erdoğan’a sahip çıktı!
Gündem

Erbakan sonunda oynanan oyunu gördü, Erdoğan’a sahip çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 17:44:00 -
Erbakan sonunda oynanan oyunu gördü, Erdoğan’a sahip çıktı!

Hamas lideri şehit İsmail Haniye’nin kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Haniye için ilan ettiği 1 günlük milli yası eleştirenlere tepki gösterildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Siyonist İsrail tarafından şehit edilen İsmail Haniye için Türkiye’de ilan ettiği 1 günlük milli yasa karşı çıkan zihniyete tepki gösterdi.

“İçimizdeki bu işbirlikçi kafalara sesleniyoruz”
Haniye için Türkiye’de ilan edilen 1 günlük milli yası eleştirenlere tepki gösteren Gül, şöyle konuştu; “Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde 1 günlük milli yas ilan etti. Ülkemizdeki bir takım işbirlikçi çevreler ilan edilen yas ile alakalı eleştirmelerini ve değerlendirmelerini ortaya koydular. İçimizdeki bu işbirlikçi kafalara buradan sesleniyoruz; Çanakkale şehitliğine gittiklerinde şehitlerimizin mezar taşlarının üzerindeki künyelerine bir baksınlar Gazze’den, Kudüs’ten, Batı Şeria’dan Kurtuluş Savaşı’na gelip mücadele eden kardeşlerimizi orada göreceklerdir. Dolayısıyla bu içimizdeki işbirlikçi kafalara 180 bin kardeşimizin şehit edilmesine karşı gösterdikleri duyarsızlıktan dolayı da onları kınıyoruz”

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