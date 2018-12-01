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Erbakan partisini SP'nin binasına taşıyacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın partisini, Saadet Partisi'nden terk etmesini istediği binaya taşıyacağı konuşuluyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:57
Erbakan partisini SP'nin binasına taşıyacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının boşaltılması için dava açtı. 

Saadet yeni bina arayışında

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Saadet Partisi, yeni bina arayışına girdi.

Parti binasına 19 Kasım'da gelen icra memurları, Saadet Partisi yönetimine tahliye için 19 Aralık'a kadar 1 ay süre tanıdı. Bunun üzerine parti binası arayışına hız verildi.

Süre uzatımı için başvuru yapılacak

Bu arada, tahliye için verilen 1 aylık sürenin uzatılması için Saadet Partisi'nce başvuru yapılacağı öğrenildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, tahliye talebi nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, söz konusu talebin seçime kadar ertelenmesi için parti yetkililerinin görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.

Karamollaoğlu ayrıca, tahliyenin seçimden sonra olabileceği istikametinde olumlu bilgiler verildiğini de açıklamıştı. 

Yeniden Refah Partisi'ni bu binaya taşıyacak

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yeniden Refah Partisi'ni kuran Fatih Erbakan'ın, partisini bu binaya taşıyacağı konuşuluyor. 

Partinin yönetiminde Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2'nci Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener yer alıyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:57
  1. Ankara
  2. Yeniden Refah Partisi
  3. Saadet Partisi
  4. Temel Karamollaoğlu
  5. Fatih Erbakan

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_27 dk önce
    adamlar binada kiracı kira ödemiyor,birde kalkmış devleti yönetmeye talipler,bu ne perhiz bu ne lahana turşusu,birde yok merhum hoca kalkıp gelse oğlunu falakaya çekermiş sözü,yahu sizin yüzünüze tükürür be,utanmadan sıkılmadan uğur dündar gibi birine ödül verdiniz,chp ile kol kola girdiniz,selahattin demirtaşın hapisten çıkması için on takla attınız,kime yaranmak için bunları yaptınız sormak lazım,aldiğınız emanete ihanet ettiniz,utanmadan birde milli görüş diyorsunuz,emanet gerçek sahibine varisine geçmiştir,yolun açık olsun,rabbim utandırmasın,yeni yüz yeni çehre,siyasette yeni bir soluk,özü sözü bir lider,milli görüşün lideri dr.fatih erbakan,hoş geldin
  • İHSAN CANİHSAN CAN38 dk önce
    YAZIKLR OLSUN BABASINN PARTİSİS YERİNE EMPERYALİSTLERİN İSTEĞİNE UYSA GEREK..BŞARAI ŞANSI ŞU ANDA YOK.GÜN GELİR BUNADA AAKP NN YERİNİ DOLDURMAK KULLANMAK İSTERLERSE ŞAŞMAMAK LAZIMDR..
  • Şimdiden yazık olduŞimdiden yazık oldu42 dk önce
    Aralarına bir de 'Osmanlı Evladı' katıştırdılar; acırım o isme ben..
  • Sefer YEĞENSefer YEĞEN53 dk önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun S.Erbakan
  • ercanercan1 sa önce
    iyi iyi yeyn bir birinizi....siyonist yahudi ne kadar seviniyordur......
  • Mehmet tanriverdi Mehmet tanriverdi 1 sa önce
    Utanmaz herifler ne hak dinlerler ne hukuk,herkesin malina cökmek isterler,koltuk icin herkesle is tutarlar.
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