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'Erbakan Ödülleri' sahiplerini buluyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri bu sene de sahiplerini buluyor. 24 Nisan günü MKM’de gerçekleştirilecek olan törene akademi, sanat, siyaset, iş, spor ve medya camiasından birçok önemli ismin katılması bekleniyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:25
'Erbakan Ödülleri' sahiplerini buluyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri bu sene ikinci kez sahiplerini buluyor. 24 Nisan'da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleştirilecek olan törene akademi, sanat, siyaset, iş, spor ve medya camiasından bir çok önemli ismin katılması bekleniyor. Ödül alan isimler ise belirnen jüri tarafından gecede açıklanacak.

ERBAKAN ÖDÜLLERİNİN AMACI

Tören, Millî Görüş Hareketi Lideri, 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı katkıları anmak ve yaşatmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 'Erbakan Ödülleri' bilim, düşünce, medya, sanat, spor ve onur özel ödülü kategorilerinde veriliyor.

ERBAKAN HOCAMIZIN UFKUNU BUGÜNLERE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Erbakan Ödülleri Töreni Tertip Heyeti Başkanı Abdulkadir Çelebi, açıklamada bulundu. Milli Görüş’ün merhum lideri Erbakan adına düzenlenen ödül töreninin önemine vurgu yapan Çelebi, “Hocamız, siyasi tarihimize damgasını vurmuş büyük bir siyaset adamıydı. Bununla birlikte aynı zamanda ilim, fikir, dava ve devlet adamıydı. Tabii Erbakan Hocamızı bunlarla da sınırlayamayız. O tüm alanlarda ufuk açan bir liderdi. Bizler de onun bu ufkunu bugünlere taşımak adına Erbakan ödüllerini düzenliyoruz” dedi.

Ödül töreninin titiz bir çalışmayla yürütüldüğünü ifade eden Çelebi, ödüllerin Erbakan’ın adına yaraşır olması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

ÖDÜLLER NASIL VERİLİYOR?

İkinci kez düzenlenecek gecenin ödül alanlarını 'Erbakan Ödülleri Platformu' belirliyor. Platform içerisinde alanında saygın kişilerin yer aldığı jüri, ödül verilen kişileri titiz bir çalışmayla belirliyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 6 DALDA ÖDÜL VERİLDİ

İlki geçtiğimiz yıl Nisan ayında düzenlenen törende altı farklı dalda ödül verildi. 2017 yılında ödül alan isimler şöyle: Bilim Ödülü Yüksek Mühendis Özdemir Bayraktar’a, Düşünce Ödülü Suriyeli mütefekkir Cevdet Said’e, Medya Ödülü CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen’e, Sanat Ödülü neyzen Doç. Dr. Süleyman Ergüner’e, Spor Ödülü Kayak sporcusu Ayşe Kader Yavuz’a, Onur Özel Ödülü ise Süleyman Arif Emre’ye verildi.

Kaynak: Milli Gazete

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:25
  1. Necmettin Erbakan
  2. Erbakan Ödülleri Platformu
  3. Erbakan Ödülleri

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  • IkraIkra43 dk önce
    Kardesim erbakan hocamiz rahmetli oldu..allah rahmet eylesin..su adam onun tirnagi olamaz..defalarca uyarmamiza ragmen gunluk haber yapiyorsunuz..bu parlatma niye editor kardes?sizde kimin kime hizmet ettigini iyi bildiginiz halde!! Aciklayin okur olarak bizde bilelim.. yoksa defolup gidelim bu sayfalardan..milli olmayanla isimiz olmaz..ingiliz usagiyla asla!!
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