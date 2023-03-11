Erbakan Hoca Saadet Partililere yıllar öncesinden seslenmiş

Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu parti içerisinde bir huzursuzluk yaşanmasına neden olmuştu.

Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak kabul etmiş, Haymana Mutabakatı Heyeti gibi oluşumlar bu huzursuzluğu dile getirmişti. Saadet Partisi içinde yaşanan bu huzursuzluklar milli görüşçüleri çeşitli arayış içerisine sokmuştu. Gazetemiz yazarlarından Necdet Kutsal arayış içindeki Saadet Partililere Erbakan Hoca'nın yıllar önce söylediği bir sözü hatırlattı. Merhum Erbakan Hoca yıllar önce bugün yaşananları biliyormuş gibi şöyle seslenmişti;



“Eğer bir gün Ayasofya’nın minarelerinden gümbür gümbür ezan sesleri duyarsanız, bilin ki Milli Görüş iş başındadır ve Türkiye bağımsızlığını kazanmıştır”



Necdet Kutsal'ın yazdığı 'Saadet Partililere' başlıklı yazının ilgili bölümü şöyle;

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"Temel Karamollaoğlu “Madımak Katili” sözünün mucidi CHP’lilerin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayları olarak açıklamakla kalmadı, “Bizim adayımız” deyip bir de “mübarek gece hürmetine” dua etti.

Rahmetli Erbakan Hoca’nın “Eğer bir gün Ayasofya’nın minarelerinden gümbür gümbür ezan sesleri duyarsanız, bilin ki Milli Görüş iş başındadır ve Türkiye bağımsızlığını kazanmıştır” sözleri hâlâ hafızamızda ve bugün Ayasofya’nın minarelerinden yükselen gümbür gümbür sedayı huşu içinde bütün bir millet olarak dinliyoruz.

Allah emeği olanların emeğini zayi etmesin.

Yine rahmetli hocamız “Taksim’e cami yapacağız” dediğinde 28 Şubatçıların önünde yer alıp dünyayı Müslümanlara dar eden CHP’lilerin yaptıkları dün gibi hafızalarımızda.

Bugün 28 Şubatçılardan yaptıklarının hesabının sorulduğu ve Taksim’e şanına yaraşır bir caminin inşa edildiği Türkiye’de yaşıyoruz.

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