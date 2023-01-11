  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erbakan 6'lı masanın ortağına ateş püskürdü! 'CHP 'tecavüzcü' diyor Saadet Partisi sus pus'
Siyaset

Erbakan 6'lı masanın ortağına ateş püskürdü! 'CHP 'tecavüzcü' diyor Saadet Partisi sus pus'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'nin Milli Görüş'ün kuruluşlarının da içinde bulunduğu vakıf ve derneklere yönelik ithamı, Kur'an kurslarını hedef alan açıklamalarına sessiz kalan Saadet Partisi’ne sert ifadelerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 21:01:00 - 2023-01-11 21:18:34

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Flash Haber TV’de Fatih Ertürk’ün sunduğu ‘Türkiye Nereye’ programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, CHP’nin Kur’an kurslarını ve İslami kuruluşları hedef alan açıklamalarına sessiz kalan 6’lı masanın ortaklarından Saadet Partisi’ne tepki gösterdi.

Erbakan şöyle konuştu:

CHP’li milletvekili Meclis kürsüsünde, Milli Görüş'ün kuruluşlarının da içinde olduğu İslami vakıf ve derneklere ‘tecavüzcü STK’lar’ diyor, 6’lı masanın unsuru Saadet Partisi ağzını açıp bir şey söylemiyor. CHP sözcüsü Kur’an kurslarına ‘Taliban zihniyeti’ diyor Saadet susuyor. İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz diyorlar, Saadet sus pus.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serdar Özkonuşur

Temel karamollaoglu ahir hayatının intiharını yaptı.

Bır garip

Sayın erbakan sende hiç doğru iş yapmıyorsun sende cumhur ittifakının oyunu bölüyorum sonuç ta 6 masaya hizmettir bu mıkserlık yapma doğruyu desdekle
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23