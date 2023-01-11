Erbakan 6'lı masanın ortağına ateş püskürdü! 'CHP 'tecavüzcü' diyor Saadet Partisi sus pus'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'nin Milli Görüş'ün kuruluşlarının da içinde bulunduğu vakıf ve derneklere yönelik ithamı, Kur'an kurslarını hedef alan açıklamalarına sessiz kalan Saadet Partisi’ne sert ifadelerle yüklendi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Flash Haber TV’de Fatih Ertürk’ün sunduğu ‘Türkiye Nereye’ programına konuk oldu.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, CHP’nin Kur’an kurslarını ve İslami kuruluşları hedef alan açıklamalarına sessiz kalan 6’lı masanın ortaklarından Saadet Partisi’ne tepki gösterdi.
Erbakan şöyle konuştu:
CHP’li milletvekili Meclis kürsüsünde, Milli Görüş'ün kuruluşlarının da içinde olduğu İslami vakıf ve derneklere ‘tecavüzcü STK’lar’ diyor, 6’lı masanın unsuru Saadet Partisi ağzını açıp bir şey söylemiyor. CHP sözcüsü Kur’an kurslarına ‘Taliban zihniyeti’ diyor Saadet susuyor. İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz diyorlar, Saadet sus pus.