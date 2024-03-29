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Siyaset Erbakan 2 gündür şart sunarken Mehmet Altınöz: Kesinlikle çekilmiyoruz!
Siyaset

Erbakan 2 gündür şart sunarken Mehmet Altınöz: Kesinlikle çekilmiyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 20:40:00 -
Erbakan 2 gündür şart sunarken Mehmet Altınöz: Kesinlikle çekilmiyoruz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan 2 gün art arda İstanbul adayını geri çekmek için şart koşarken, Mehmet Altınöz ise "Kesinlikle çekilmeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart'a ilişkin açıklamada bulundu.

Altınöz düşük oy oranıyla kazanamayacağı kesin olmasına karşın CHP-DEM ittifakına hizmet etmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Fatih Erbakan 2 gün art arda İstanbul adayını geri çekmek için şart sunarken, Altınöz ise "Bizim için herhangi bir çekilme söz konusu değil. Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz. Herhangi bir anlaşma şu anda söz konusu değil. Biz çalışmalarımıza yine bugün de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da devam edeceğiz. Son saatler kalana dek halkımızla buluşacağız. Teşkilatımızla sahada çalışmalarımız devam edecek inşallah" dedi.

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Yorumlar

Murat

Murat Kurum insallah secimi cumhur ittifaki bunyesinde kazanacak. YRF kardeslerimiz dogru olan neyse onu yapacaklardir.

Cemal

Çekilmezsin tabi mamayi kaptın ateş olsan çürümün kadar yer yakarsın...
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