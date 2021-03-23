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Ekonomi Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanır? ASAL sevk ne zaman açıklanır?
Ekonomi

Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanır? ASAL sevk ne zaman açıklanır?

Son zamanlarda gündemde sıkça aranlar ise askerlik yerim ne zaman açıklanır, askerlik hizmetine ne zaman başlanır, askerlik tarihim ne zaman açıklanır gibi soruların yanıtı oldu. Askerlik yerini ve tarihini merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin araştırmalarına devam ediyor. Peki, er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanır? ASAL sevk ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:44:00 -
Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanır? ASAL sevk ne zaman açıklanır?

Askerlik için gerekli yoklama başvurusu, sağlık muayenesi gibi işlemleri tamamlayanlar, E-Devlet üzerinden askerlik işlemleri için gerekli olan belgeleri ve evrakları sağlamış olur. Bunların ardından askerlik durumu, E-Devlet üzerinden takip edilebilir.

Son zamanlarda gündemde sıkça aranlar ise askerlik yerim ne zaman açıklanır, askerlik hizmetine ne zaman başlanır, askerlik tarihim ne zaman açıklanır gibi soruların yanıtı oldu. Peki, Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanır? ASAL sevk ne zaman açıklanır?

Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanır?

Askerlik yerinin belli olması için öncelikle E-Devlet üzerinden yoklama başvurusunu takiben diğer gerekli işlemlerin sağlanmış olunması gerekir. Askerlik yoklama başvurusunu gerçekleştirdikten sonra ise yapmanız gereken sağlık muayenesi olmak gibi bazı gereklilikler bulunur.

Eğer tüm bu işlemler sağlanırsa askerlik başvurusu TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda kabul görür ve askere çağırılırsınız.

Askerlik yeri nereden, nasıl öğrenilir?

Eğer askerlik işlemlerinizi tamamladıysanız E-Devlet üzerinden “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu” sorgulama sayfasından askerlik yapacağınız yeri öğrenmeniz gerekir.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda, Şubat 2021 Sınıflandırma Dönemi asker alım raporunda Ocak, Şubat ve Mart aylarının 22, 23 ve 24’üncü günleri sevk tarihlerinin olacağı yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.

Eğer sonucunuzda “Hakkınızda er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır” ibaresi bulunuyorsa askerlik yeriniz ve tarihi açıklanmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla bu durumda TSK tarafından ihtiyaca göre asker alınmakta olduğu görülür.

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