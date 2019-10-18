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Er-Rahman ne demek? Er Rahman anlamı nedir?

Allah'ın 99 isminden biri olan Er-Rahman'ın anlamı, Allah'ın şefkatine dayalıdır. Peki ama Er-Rahman ne demek?Er-Rahman anlamı nedir? İşte detaylar...

18 Ekim 2019 Cuma 09:45
Er-Rahman ne demek? Er Rahman anlamı nedir?

Allah'ın 99 isminden biri olan Er-Rahman'ın anlamı, Allah'ın şefkatine dayalıdır. Peki ama Er-Rahman ne demek?  Er-Rahman anlamı nedir? İşte detaylar...

Rahmet ve merhamet; acıma, bağışlama, kalp yufkalığı, şefkat ve ihsân anlamlarına gelir. “Rahmân” ve “Rahîm” isimleri, “çok şefkat ve merhamet eden” anlamındadır. Kur’ân’da “Rahmân” ismi elli yedi, “Rahîm” ismi yüz on beş defa Allah’a nisbet edilmektedir.

Rahmân isminin tam anlamı, "insan-hayvan, mü’min-kâfir farkı gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten” mânâsına gelir.

Rahîm ismi ise, iradelerini hayra, doğruya, güzele yönlendiren bahtiyar kullar için, ikinci yaratılışta, sonsuz lütuflar, nimetler, ikramlar verileceği müjdesini taşır.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 09:45
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