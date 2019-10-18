Allah'ın 99 isminden biri olan Er-Rahim'in anlamı oldukça merak ediliyor. Peki ama Er-Rahim ne demek? Er-Rahim anlamı nedir? İşte detaylar...

Er-Rahim aslında rahmet eden, şefkat gösteren, merhamet eden, en iyi şekilde koruyan ve bağışlayan anlamlarına gelir.

Rahîm isminin tam anlamı; iradelerini hayra, doğruya, güzele yönlendiren bahtiyar kullar için, ikinci yaratılışta, sonsuz lütuflar, nimetler, ikramlar verileceği müjdesini taşır.

Sıkça aralarındaki fark sorulan Rahmân isminin anlamı ise; "insan-hayvan, mü’min-kâfir farkı gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten” mânâsına gelir.