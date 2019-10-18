Er Rafi ne demek? Er Rafi anlamı nedir?

Allah'ın (c.c.) isimlerinden ve derin manalar taşıyan isimlerden olan Er-Rafi'yi sizler için araştırdık. Peki Er-Rafi ne demek? Er-Rafi'nin geçtiği ayetler nelerdir? Er-Rafi'nin anlamı nedir? İşte detaylar...

Esma-ül Hüsna, Allah’ın (c.c.) isimleri için kullanılan bir tabirdir. Esma-i Hüsna 99 isimle sınırlı değildir, derin mânâlar taşır. Er-Rafi'de Esma-ül hüsna içerisinde yer alan bir isimdir. Allah'ın (c.c.) birçok yönünü tasvir etmek amacıyla bu isimlerin detayları ve anlamları öğrenilmelidir.

Er-Rafi; "Dilediğinin makam ve mertebesini yükselten,dostlarını yücelten;dilediğini aziz kılan.Zillettten izzete terfi ettiren,düşeni kaldıran,dereceleri artıran." anlamına gelmektedir.

Dilediğini aşağıya indiren, zelil eden Cenab-ı Allah, Er-Râfi’ ism-i şerifi ile dilediğini de yükseltir ve aziz eder. Bir padişahı köle yapabileceği gibi, bir köleyi de sultanlık tahtına çıkarabilir.

Er-Rafi isminin geçtiği ayetler

Kur-An'da birçok ayette geçen Er-Rafi isminin iki örneğini sizler için yazdık.

“O nicelerini alçaltır, nicelerini yükseltir.”

Vâkıa-3

“İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimize derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hikmet sahibidir, bilendir.”

En’âm-8