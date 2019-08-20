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Er meydanında yoğun bakım

5 yıl aradan sonra Karapürçek Yağlı Güreşleri’ni yeniden başlatacak olan Altındağ Belediyesi, güreş alanında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

20 Ağustos 2019 Salı 11:41
Er meydanında yoğun bakım

5 yıl aradan sonra Karapürçek Yağlı Güreşleri’ni yeniden başlatacak olan Altındağ Belediyesi, güreş alanında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.


“Anadolu’nun Er Meydanı” olarak bilinen Karapürçek Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 5 yıldır atıl durumda bulunması nedeniyle, çim alanda bozulmalar olan, tribün kısımları büyük ölçüde hasara uğrayan ve bakımsızlıktan çöp alanı haline gelen Karapürçek Güreş Alanı, baştan aşağı yenileniyor. Tesisin 15 Eylül’de gerçekleştirilecek olan Karapürçek Yağlı Güreşleri’ne yetişmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “er meydanı” olarak bilinen güreş alanının adına yakışır bir şekilde hizmet vermesi için çalıştıklarını söyledi.


Baştan aşağı yenilik


Er meydanının güreşçilere ve sporseverlere daha iyi hizmet verebilmesi için alanda tüm eksiklikler gideriliyor. Alanın genel temizliği ve peyzaj düzenlemesi yapılırken, ilaçlama çalışmalarıyla ise hijyen sağlandı. Genel olarak bakım ve onarımdan geçirilen güreş alanında, boya ve badana çalışması da gerçekleştiriliyor. Çim alanlardaki bozulmaları düzelten ekipler, güreş alanını yeniden güreşe hazır hale getiriyor. Tribünlerdeki kırık koltukları yenileyen, alanda temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler; elektrik tesisatından aydınlatma ünitelerine, su tesisatından atık su borularındaki tıkanıklıklara kadar her detayı gözden geçirdi.


“Herkesi bekliyoruz”


Karapürçek Yağlı Güreşleri’ni verilen aradan sonra yeniden hayata geçirmek ve sporseverleri Altındağ’da bir araya getirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, “15 Eylül tarihinde organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Bu yıl çok heyecanlı müsabakalar yaşanacağına inanıyorum. Herkesi bu güzel organizasyona katılmaya, sporcularımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:41
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