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Spor Er Meydanı modernize edilecek
Spor

Er Meydanı modernize edilecek

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği Edirne Sarayiçi'ndeki Er Meydanı modernize edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:14:00 - 2021-12-03 10:15:34
Er Meydanı modernize edilecek

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği Edirne Sarayiçi'ndeki Er Meydanı modernize edilecek.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Aksal, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, kentteki spor yatırımları ve Er Meydanı'nın modernizasyonuyla ilgili konuların görüşüldüğünü belirten Aksal, AK Parti iktidarlarının spor alanında birçok yeniliğin öncüsü olduğunu dile getirdi.

Aksal, Edirne'nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle özdeşleştiğini ve güreşlerin yapıldığı Er Meydanı'nın da yenilenmesi için çalışmalara başlanacağını müjdeledi.

Kırkpınar'ın tüm dünyanın ilgisini çeken bir organizasyon olduğunu aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Bakan'ımız, Edirne'mizin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ayrı bir ehemmiyet veriyor. Er Meydanı'mızın gün geçtikçe artan ilgi ve talebi karşılamaması üzerine, daha yüksek standartlarda daha güzel organizasyonlar yapılması için alanının yenilenmesi, modernizasyonu çalışmalarının başlaması talimatını Sayın Bakan'ımız bizzat verdi. Şimdiden hemşerilerim ve milletimizle bu değerli müjdeyi paylaşmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda bakanlığımız eliyle çalışmalarımızı tamamlayıp, Sarayiçi Er Meydanı'mızı Kırkpınar'a yakışır hale dönüştüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Sayın Bakan'ımıza, Edirneli hemşerilerim, Edirne gençliği adına, spora ve sporcuya verdikleri gönülden destek münasebetiyle teşekkürlerimi sunuyorum."

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yaptığı açıklamada, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Er Meydanı'nın yenilenme çalışmalarına yakın zamanda başlanacağının müjdesini aldıklarını belirterek, Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

 

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