Online araç km sorgulama | ePTTAVM 2012 yılında PTT tarafından hizmete açılan bir online alışveriş sitesidir. ePTTAVM internet sitesinde gıdadan, teknolojiye yüzlerce ürünün satışı yapılıyor. Ayrıca ePTTAVM üzerinden araç hasar sorgulama, HGS yükleme işlemleri yapılabiliyor. Peki, ePTTAVM kaç taksit yapıyor?

ePTTAVM üye ol

ePTTAVM üzerinden alışveriş yapmak ya da işlem yapmak için siteye üye olabilirsiniz. Bunun için ePTTAVM internet sitesine giriş yapın. Sitenin sağ üst köşesinde yer alan ‘Hesabım’ kısmına tıklayın ve siteye üye olma işlemleri adımlarını takip edin.

ePTTAVM üye olmadan sipariş verilir mi?

ePTTAVM internet sitesine üye olmadan işlem yapmanız mümkün. Ancak alışverişlerinizin kargo işlemleri sebebiyle üye olmasanız da TC kimlik numara bilginizi sisteme girmeniz gerekiyor.

ePTTAVM giriş | ePTTAVM şifremi unuttum

ePTTAVM internet sitesinin üst kısımda yer alan hesabım kısmından siteye giriş yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamadan da ePTTAVM’ye giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız birkaç basit adımla şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Hesabım üye girişi kısmından şifremi unuttum tıklayarak yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

ePTTAVM HGS yükleme

ePTTAVM internet sitesi ve uygulama üzerinden HGS ödemelerinizi yapabilirsiniz. HGS yüklemek için siteye üye olma zorunluluğunuz bulunmuyor. Ancak işlemlerinizi hızlı yapabilmeniz için üyelik işinizi kolaylaştıracaktır.

EPTTAVM HGS YÜKLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ePTTAVM trafik cezası ödeme

Trafik cezalarını bankalardan ya da İnteraktif vergi dairesi üzerinden ödeyebiliyorsunuz. Ayrıca trafik cezaları ePTTAVM internet sitesinden de ödenebiliyor.

ePTTAVM TRAFİK CEZASI ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ePTTAVM km sorgulama

Araç satın alacak kişiler genellikle araçların kilometrelerini sorgulamak ister. Bu işlemi hızlıca ePTTAVM üzerinden hızlıca yapabilmeniz mümkün.

ePTTAVM KM SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ePTTAVM hasar sorgulama

İkinci el araç olan kişiler beğendikleri aracın hasar kaydının olup olmadığını merak ediyor. Hasar kayıt sorgulama işlemlerini de ePTTAVM’den yapmanız mümkün.

ePTTAVM HASAR SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ePTTAVM cep telefonu

2020 yılının ocak ayında Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 3500 lira ve altı telefonlara 12 taksit yapılabiliyor. Ancak 3500 lira üstü telefonlara 3 taksit uygulanıyor.

ePTTAVM sipariş takibi

ePTTAVM’den sipariş verenler kargolarının durumlarını merak ediyor. Sipariş durumunuzu ePTTAVM internet sitesinin üst kısmında yer alan sipariş takibi kısmından yapabilirsiniz. Aynıca hesabım bölümüne de sipariş takip kısmı yer alıyor.

ePTTAVM mağaza aç

ePTTAVM üzerinden mağaza açıp satış yapmak mümkün. Bunun için gerekli bilgileri doldurup başvuru yapmanız gerekiyor.

ePTTAVM MAĞAZA AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ePTTAVM hediye bul

Pek çok kişi sevdiği, kıymet verdiği kişilere zaman zaman hediye almak ister. Güvenilir ve uygun fiyatlı hediyeler için genellikle internet siteleri tercih ediliyor. ePTTAVM pek çok kategoride yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

ePTTAVM maske al

Koronavirüs salgınıyla yaşamlarımıza maske gerçeği yerleşti. Maske takmadan sokağa çıkmak yasak. Bu salgından korunmanın en önemli yolu ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yoğun şekilde maskeye ihtiyaç duyuyor. Kaliteli ve koroyuculuğu yüksek maske arayanlar sık sık ePTTAVM’ye girip maske satışı olup olmadığına göz atıyor. ePTTAVM üzerinden kampanyalı maskelere ulaşmanız mümkün.

ePTTAVM uygulama indir

ePTTAVM’den alışveriş yapacak olanlar işlemlerini hızlıca yapabilmenin yolunu arıyor. Telefonlarınıza ePTTAVM uygulamasını indirerek işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. ePTTAVM uygulamasını ücretsiz olarak Play Store veya App Store’dan indirebilirsiniz.

ePTTAVM iade var mı? ePTTAVM değişim var mı?

ePTTAVM internet sitesi üzerinden ürün alanlar değişim ve iade işlemlerini olup olmadığını merak ediyor. ePTTAVM’de bazı ürünler dışında iade ve değişim işlemleri uygulanıyor.

ePTTAVM ürünler ne zaman gelir?

Ürünlerin kargoya verilmesi mağazadan mağazaya değişse de 3 iş günü içerisinde ürünler kargo şirketine teslim ediliyor. Kargodan elinize ulaşma süreci ise kargo şirketlerinin yoğunluğuna göre değişiyor. Genellikle kargo şirketleri 1 ila 4 gün arasında paketleri teslim ediyor.

ePTTAVM yurt dışına gönderi yapılıyor mu?

Birçok kişi ePTTAVM’den yapılan siparişlerin yurt dışına gönderilip gönderilmeyeceğini merak ediyor. ePTTAVM’den ürünler 81 ilde gönderilebiliyor. Ancak ePTTAVM’nin yurt dışına gönderimi bulunmuyor.