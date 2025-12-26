  • İSTANBUL
Epstein dosyasından paçayı kurtarma derdinde! Trump'tan takla üstüne takla

Epstein dosyasından paçayı kurtarma derdinde! Trump'tan takla üstüne takla

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocukları ile fuhuş ağı oluşturmaktan yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile skandal ilişkisini gizlemek için takla üstüne takla atmaya devam ediyor. Trump aynı zamanda Mossad casusu olduğu da ortaya çıkan Epstein ile ilişkisini gizleyemeyince bu kez uzun yıllar önce bağını kopardığını savundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Epstein ile yakın ilişkiler kuran, adasını ziyaret eden, ona yüksek meblağlarda maddi destek sağlayan ve etkinliklerine katılan birçok kişi bulunduğunu belirtti. Bu isimlerin, Epstein hakkındaki gerçekler ortaya çıkmaya başlayınca ondan uzaklaşarak yakın ilişkilerini inkar ettiğini öne süren Trump, "İşler kızışmaya başlayınca Epstein'i bir anda yüz üstü bıraktılar, onunla hiçbir bağlantıları bulunmadığını söylediler ve sonra da beni suçladılar. Epstein ile bağlarını gerçekten kesen tek kişi bendim ve bunu Epstein'den uzaklaşmanın 'moda' hale gelmesinden çok daha önce yaptım" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu isimlerin, Epstein dosyaları kapsamında gündeme gelmesi halinde çok şey açıklamak zorunda kalacaklarını vurguladı.

EPSTEİN’İN UÇAĞIYLA FUHUŞ SEYAHATLERİ

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Son yayımlanan dosyalarda Trump'ın ismi daha sık yer alırken, federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

Şimdiye kadar açıklanan Epstein dava dosyalarında, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, Mick Jagger ve Diana Ross, eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers ve Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gibi ünlü isimler yer alıyor.

