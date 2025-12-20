  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Epstein Dosyaları Açıldı! Rezillik dünyaya saçıldı… Clinton ve Michael Jackson detayı ortalığı karıştırdı

Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası’nın Kongre’den geçmesiyle birlikte, belgelerin 30 gün içinde açıklanacağı duyurulmuştu. Bu kararın ardından, soruşturmaya ilişkin dosyaların bir bölümünün paylaşılması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’a dair kayıtlar, yaklaşık 20 yıla yayılan soruşturmaların en kapsamlı içeriğini barındırıyor. Belgelerin, bugüne kadar saklı kalan birçok detayı gün yüzüne çıkarabileceği ifade ediliyor.

 

 

“BELGELER KADEMELİ AÇIKLANACAK”

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, dosyaların tamamının değil, mağdurların korunması amacıyla bir bölümünün paylaşılacağını açıkladı. Blanche, her belgenin tek tek incelendiğini belirterek, önümüzdeki haftalarda yeni belgelerin de kamuoyuna sunulacağını söyledi.

 

 

ÜÇ AYRI SORUŞTURMA DOSYASI

New York Times’a göre açıklanan belgeler, Epstein hakkında yürütülen üç büyük soruşturmayı kapsıyor. Bunların ilki 2005’te Florida Palm Beach’te başlatılan polis soruşturması, ikincisi 2008’de federal savcıların yürüttüğü ve Epstein’ın suçunu kabul ettiği süreç, üçüncüsü ise 2019’da Manhattan savcılarının yürüttüğü ancak Epstein’ın ölümü nedeniyle sonuçsuz kalan soruşturma.

 

 

CLINTON VE MICHAEL JACKSON DETAYI

Kayıtlarda, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve pop yıldızı Michael Jackson dahil birçok tanınmış isme ait fotoğrafların bulunduğu belirtildi. Bu detay, dosyaların siyasi ve kültürel etkisini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

 

 

EPSTEIN’IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Resmi kayıtlara göre ölüm “intihar” olarak açıklanmıştı.

 

 

ÜNLÜ İSİMLER LİSTESİ GÜNDEMDE

Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson ve David Copperfield gibi isimler yer almıştı. FBI ve Adalet Bakanlığı ise “müşteri listesi” bulunduğuna dair kesin kanıt olmadığını öne sürmüştü.

 

 

İSRAİL İDDİASI VE MEKTUP TARTIŞMASI

Gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın İsrail adına çalıştığını ve Washington’da bu görüşün yaygın olduğunu iddia etmişti. Wall Street Journal ise Ghislaine Maxwell’in, Epstein’ın 50’nci yaş günü için Donald Trump dahil bazı isimlerden mektup istediğini öne sürmüştü.

 

