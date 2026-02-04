'Epstein belgeleri açılıyor! Nerede bu Batı çığırtkanı Kemalistler?'

Dünya, Jeffrey Epstein davasıyla birlikte modern tarihin en karanlık, en sistematik ve en mide bulandırıcı suç ağlarından birinin ifşasına tanıklık ediyor. Listeler açıklandıkça Bill Gates’ten Prens Andrew’a, Hollywood yıldızlarından küresel siyasetin "parlayan" isimlerine kadar Batı dünyasının "idol" kabul edilen figürleri birer birer dökülüyor. Ancak Türkiye’de ilginç bir sessizlik hakim. Özellikle her fırsatta "ilericilik" ve "aydınlanma" bayrağını kimseye bırakmayan kesimlerde derin bir suskunluk hüküm sürüyor.

Alın size Batı medeniyeti!

Robert Koleji'nin yöneticisi muhafazakarlaşmaya karşı Epstein'den fon istemiş

Çatla Sodom Gomore, Patla Bizans ve Roma

Küresel Vahşette Sessizlik

Müslüman coğrafyasına veya İslami değerlere ait en küçük bir münferit olayda adeta bir "linç korosu" kuran, meseleyi "pedofili" iftirasıyla tüm bir inanç sistemine yamamaya çalışan sözde "aydın" çevreler, Epstein dosyalarındaki teknolojik vahşet karşısında dillerini yutmuş durumda. Bu çevrelerin "insan hakları" hassasiyeti, nedense ucu Batı’nın sarsılmaz sütunlarına dokunduğunda aniden buharlaşıyor.

Batıcılar suspus

Bu sessizlik bir tesadüf değil, bir varlık sancısıdır. Yıllardır "muasır medeniyet" diyerek tapındıkları, her hareketini taklit ettikleri "Beyaz Adamın", çocuk kanıyla beslenen bir canavara dönüştüğünü itiraf etmek; aslında kendi ideolojik temellerinin yıkılması demektir. Batılılaşma idealini bir din gibi benimseyenler için, idollerinin bu denli bir lağım çukuruna batmış olması, kendi varlık gerekçelerinin de imhası anlamına geliyor.

"Sanat Sepet" Tayfasının Seçici Vicdanı

Afganistan veya Suriye üzerinden atılan iftiralara anında inanan ve duyarlı, vicdanlı kisvesine bürünen "sanatsever" tayfa; çocukların sistematik işkenceye uğradığı bir küresel ağ karşısında köşelerine çekilmeleri, samimiyetten ne kadar uzak olduklarının en büyük kanıtıdır.

"Epstein’daki adam ne kadar özgürse, bu adamlar da o kadar özgür. Çünkü bu zihniyet, küresel bir sistemin soytarılığını yapmaktan öteye gidemiyor."

Ota çöpe ses çıkaranların, insanlık tarihinin en büyük sapkınlık belgeleri karşısında ölü taklidi yapması, Türkiye’deki seküler-laik elitizmin ne derece efendilerine bağlı olduklarını, çıfıt Yahudi'nin ne derece emrine amade olduklarının göstergesidir. Kendi toplumuna karşı "aslan" kesilenlerin, Batı’nın kokuşmuşluğu karşısında "kuzu"laşması, bu toprakların yabancısı olduklarının tescilidir.

Sormaya devam edeceğiz: Dünya bu vahşeti konuşurken, siz kimin talimatıyla susuyorsunuz?

Baran Haber