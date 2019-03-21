0553 313 94 23

Epilepsi nöbetleri cerrahi müdahale ile son buluyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.

21 Mart 2019 Perşembe 11:42
Epilepsi nöbetleri cerrahi müdahale ile son buluyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Kurt, beyindeki elektriksel aktivitenin normalin dışına çıkmasıyla oluşan epilepsi nöbetlerinin hastaları toplum dışına ittiğini belirterek, “Pek çok hasta yaygın uygulanan ilaç tedavisine karşı dirençli ve cerrahi uygulamanın varlığı ile başarı oranı konusundan habersiz” dedi.


Medicana International Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Kurt, epilepsi rahatsızlığında ilaca dirençli hastalarda tedavide büyük önemi olan cerrahiyi tercih edebildiklerini söyleyerek, "Uygun olan hastalarınyüzde 90-95’i cerrahi sonrası nöbetsiz hale gelir. Bu büyük bir avantajdır ve hastanın hayatında beyaz bir sayfanın açılması anlamına gelir. Kalan yüzde 5-7’lik kısımda da aslında bir pozitif değişimden bahsediyoruz; nöbet sayıları ve sürelerinin azaldığını gözlüyoruz" dedi.



Cerrahi kararını konsey alıyor


Prof. Dr. Gökhan Kurt, ilaç tedavisine rağmen nöbetleri devam eden hasta grubuna işaret ederek şunları kaydetti:


"Epilepsinin asıl tedavisi açık cerrahidir. Ancak öncelikle medikal/ilaç tedavisiyle epilepsiye çözüm bulunmaya çalışılır. Eğer bu tedaviye dirençli bir vaka söz konusu ise bir takım ilaç değişiklikleri ve kombinasyonlar uygulanır. Ne yazık ki hastaların önemli kısmında ilaca direnç söz konusudur. Ortalama 2 yıllık böyle bir mücadelenin ardından ilaca rağmen nöbetleri devam eden hastanın artık cerrahi yönden değerlendirmesini yapmak gerekir. Epilepsi cerrahisine karar vermek ise bir ekip işidir. Cerrahi müdahale kararı, gerek radyolojik olsun, gerekse hastanın davranışlarını ve nöbet şeklini gösteren bir takım tetkikler sonucu konsey tarafından alınır. Beyin-sinir cerrahlarının yanı sıra çocuk yaştaki hastalar için çocuk nöroloğu, yetişkinler için erişkin nöroloğu, psikiyatrist ve psikolog ile nükleer tıpçı ve radyoloğun oluşturduğu bir konseyde hastanın tüm verileri masaya yatırılarak cerrahiye uygunluğu değerlendirilir.”


Pek çok hastalarının tedavinin ardından iş sahibi olduğunu ya da mesleklerini daha iyi biçimde icra eder hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Kurt, “Kimi evleniyor, çocuk sahibi olabiliyor. Kendi tabirleriyle ’yeniden doğmuş gibi’ hayata yeni bir başlangıç yapıyorlar. O nedenle epilepsi tedavisinde cerrahinin yeri büyük önem taşıyor. Ancak ne yazık ki cerrahi yapan merkez sayısı çok az. Bir de cerrahi tedavinin varlığından ve başarı oranından haberdar olan hasta sayısı çok düşük” dedi.



Diğer bir tedavi de radyocerrahi


Prof. Dr. Gökhan kurt, epilepsi tedavisinde radyocerrahi uygulamasının da mümkün olmakla birlikte sınırlı bir alana sahip olduğunu, uygun hastalarda yani cerrahiye elverişli olmayan beyin tümörlerinde, damarsal bozukluğu olan kişilerde bu seçeneğin tercih edilebileceğini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane’de Dünya Down Sendromu Günü yürüyüşü
    1. Gümüşhane’de Dünya Down Sendromu Günü..
    2. Down sendromlu çocuklar unutulmadı
    3. Türk çorapçısının yeni hedefi ABD,..
    4. Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi..
    5. Usta reklamcılar Egeli iletişimciler..
    6. İstihdam seferberliği İznik’te..
    7. Bakan Soylu’dan depremzedelere müjde
    8. Down sendromlu çocuklardan deprem..
    9. Down sendromlu sporcu madalyaya doymuyor
    10. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    11. Down Sendromu Farkındalık yürüyüşü..
    12. Öğrenciler sahillerde çöp topladılar
    13. 55 yaşındaki kadın çocuklarının..
    14. (Özel) CHP’li belediyenin yaptığı..
    15. GAÜN’de Çanakkale konferansı
    16. Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı
    17. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    18. TMSF Başkanı duyurdu! İşte FETÖ'nün..
    19. Başkan Çelik belediye şantiyelerinde..
    20. "Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!