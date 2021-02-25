Epilepsi hastalığı nedir? Epilepsi hastalığının nöbetleri nelerdir?

Halk dilinde sara hastalığı olarak da epilepsi, beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollamasıyla ortaya çıkar. Epilepsi hastalığı her yaş grubunda görülen hastalıklardan biridir. Kafa travması, ateş yükselmesi, enfeksiyon, yoğun stres, uykusuzluk gibi birçok neden epilepsi nöbetine yol açabilir. İşte epilepsi hastalığı ile ilgili haberin detayları…

Epilepsi belirtileri nelerdir?

Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali

Sersemlik

Görme ile ilgili değişiklikler

Ayak ve ellerin hareketlerinde kısmi kontrolsüzlük

Vücudun dışına çıkmış gibi hissetmek

Bilinç kaybını takip eden kafa karışıklığı

Kontrolsüz kas kasılmaları

Ağızdan köpük gelmesi

Diş kenetlenmesi

Dilin ısırılması

Ani başlangıçla seyreden hızlı göz hareketleri

Garip ve anlamsız sesler çıkarma

Bağırsak ve mesane üzerindeki kontrolün kaybı

Ruh hallinde ani değişiklikler

Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl yardımcı olunabilir?

1-Öncelikle sakin olun, hastayı kendine zarar getirmeyecek bir şekilde yatırın. Yan çevirmeniz iyi olacaktır.

2-Zorla hareketleri durdurmaya ve çenesini açmaya, dilini dışarı çıkarmaya çalışmayın.

3-Hastanın kemer, kravat ve başörtüsü gibi eşyalarını gevşetin.

4- Tokatlamaya veya sarsmaya çalışmayın

5-Su içirmeye çalışmayın, boğulabilir.

6-Epilepsi nöbeti geçiren bir insana canlandırma işlemi yapılmasına gerek yoktur.