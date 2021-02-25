Epilepsi hastalığı nedir? Epilepsi hastalığının nöbetleri nelerdir?
Epilepsi hastalığında bireyler, beynin nöronal hücrelerinin eşzamanlı, uygunsuz deşarj nöbetine tutulmasına maruz kalırlar. Epilepsi hastalığına, bir tür beyin dalgalarının kısa devre yapması hali de diyebiliriz. Epilepsi hastalığının pek çok türü bulunuyor. Peki, epilepsi hastalığı nedir? Epilepsi hastalığının nöbetleri nelerdir?
Halk dilinde sara hastalığı olarak da epilepsi, beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollamasıyla ortaya çıkar. Epilepsi hastalığı her yaş grubunda görülen hastalıklardan biridir. Kafa travması, ateş yükselmesi, enfeksiyon, yoğun stres, uykusuzluk gibi birçok neden epilepsi nöbetine yol açabilir. İşte epilepsi hastalığı ile ilgili haberin detayları…
Epilepsi belirtileri nelerdir?
Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali
Sersemlik
Görme ile ilgili değişiklikler
Ayak ve ellerin hareketlerinde kısmi kontrolsüzlük
Vücudun dışına çıkmış gibi hissetmek
Bilinç kaybını takip eden kafa karışıklığı
Kontrolsüz kas kasılmaları
Ağızdan köpük gelmesi
Diş kenetlenmesi
Dilin ısırılması
Ani başlangıçla seyreden hızlı göz hareketleri
Garip ve anlamsız sesler çıkarma
Bağırsak ve mesane üzerindeki kontrolün kaybı
Ruh hallinde ani değişiklikler
Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl yardımcı olunabilir?
1-Öncelikle sakin olun, hastayı kendine zarar getirmeyecek bir şekilde yatırın. Yan çevirmeniz iyi olacaktır.
2-Zorla hareketleri durdurmaya ve çenesini açmaya, dilini dışarı çıkarmaya çalışmayın.
3-Hastanın kemer, kravat ve başörtüsü gibi eşyalarını gevşetin.
4- Tokatlamaya veya sarsmaya çalışmayın
5-Su içirmeye çalışmayın, boğulabilir.
6-Epilepsi nöbeti geçiren bir insana canlandırma işlemi yapılmasına gerek yoktur.