EPDK’dan yabancı yatırımcılara tanıtım atağı EPDK, Türkiye’yi yabancı yatırımcılara tanıtmak için ‘Invest in Turkish Energy’ projesini hayata geçirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’yi yabancı yatırımcılara tanıtmak için ‘Invest in Turkish Energy’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 25 video hazırlandı. 3 ila 8 dakikalık videolarda Türkiye enerji piyasalarının sahip olduğu potansiyele ve yatırım alanlarına ilişkin bilgiler yer alıyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunduklarına da işaret etti. Yılmaz, “Enerji piyasalarımıza kazandıracağımız her yatırım, vesile olacağımız her istihdam bizim için mükafat niteliğindedir” dedi.

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