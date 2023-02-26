  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EPDK'dan şirketlere dikkat çeken uyarı!
Ekonomi

EPDK'dan şirketlere dikkat çeken uyarı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan yazılı açıklamada, afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın, elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğinin geçen hafta karara bağlandığı anımsatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:16:00 -
EPDK'dan şirketlere dikkat çeken uyarı!

Açıklamada görüşlerine yer verilen (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum yetkililerinin elektrik ve doğalgaz, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile toplantı yaparak güvence bedeli konusunda depremzede vatandaşlara hiçbir zorluk çıkartılmaması için gerekli uyarıları yaptığını bildirdi.

1430 LİRA ÖDENİYORDU

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Asrın felaketinin ardından milletimiz de sektörümüz de büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İnşallah yaraları el birliğiyle ve hızla saracağız. Güvence bedeli konusunda da şirketleri çok net bir dille uyardık.

Depremzede vatandaşlarımızı kimse gereksiz kırtasiye ile uğraştırmasın. Elektrik, Doğalgaz, hatta su faturasının mobil ekran görüntüsü bile yeterli olacak. Bu konudaki kararımız net ve titizlikle de uygulanmasını istiyoruz. OHAL süresi boyunca depremzede vatandaşlarımız güvence bedeli ödemeyecek.

Aksi davranıp güvence bedeli talebinde bulunan, abonelik sürecini gereksiz kırtasiye ile yavaşlatan, depremzede vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder.” Depremden önce afet bölgesinde yaklaşık 6 milyon elektrik, 1 milyon 700 bin de doğalgaz abonesi bulunurken, bu aboneler elektrikte meskende asgari 420 lira, doğalgazda ise 1430 lira güvence bedeli ödüyordu.

EPDK duyurdu! Elektrik ve doğal gaz abonelikleriyle ilgili yeni karar...
EPDK duyurdu! Elektrik ve doğal gaz abonelikleriyle ilgili yeni karar...

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

EPDK duyurdu! Elektrik ve doğal gaz abonelikleriyle ilgili yeni karar...

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan: 'Kararımız net, bedelini ağır öder! OHAL süresinde güvence kararı
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan: 'Kararımız net, bedelini ağır öder! OHAL süresinde güvence kararı

Ekonomi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan: 'Kararımız net, bedelini ağır öder! OHAL süresinde güvence kararı

EPDK Başkanı Yılmaz'dan enerji ve doğalgazı şirketlerine sert uyarı! Afet bölge için planı duyurdu
EPDK Başkanı Yılmaz'dan enerji ve doğalgazı şirketlerine sert uyarı! Afet bölge için planı duyurdu

Ekonomi

EPDK Başkanı Yılmaz'dan enerji ve doğalgazı şirketlerine sert uyarı! Afet bölge için planı duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23