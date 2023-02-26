EPDK'dan şirketlere dikkat çeken uyarı!

Açıklamada görüşlerine yer verilen (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum yetkililerinin elektrik ve doğalgaz, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile toplantı yaparak güvence bedeli konusunda depremzede vatandaşlara hiçbir zorluk çıkartılmaması için gerekli uyarıları yaptığını bildirdi.

1430 LİRA ÖDENİYORDU

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Asrın felaketinin ardından milletimiz de sektörümüz de büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İnşallah yaraları el birliğiyle ve hızla saracağız. Güvence bedeli konusunda da şirketleri çok net bir dille uyardık.

Depremzede vatandaşlarımızı kimse gereksiz kırtasiye ile uğraştırmasın. Elektrik, Doğalgaz, hatta su faturasının mobil ekran görüntüsü bile yeterli olacak. Bu konudaki kararımız net ve titizlikle de uygulanmasını istiyoruz. OHAL süresi boyunca depremzede vatandaşlarımız güvence bedeli ödemeyecek.

Aksi davranıp güvence bedeli talebinde bulunan, abonelik sürecini gereksiz kırtasiye ile yavaşlatan, depremzede vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder.” Depremden önce afet bölgesinde yaklaşık 6 milyon elektrik, 1 milyon 700 bin de doğalgaz abonesi bulunurken, bu aboneler elektrikte meskende asgari 420 lira, doğalgazda ise 1430 lira güvence bedeli ödüyordu.