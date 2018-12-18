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EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme

Elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak yeniden güncellendi.

18 Aralık 2018 Salı 10:42
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrikte güvence birim bedellerinin sanayi ve ticarethane abone grupları için kilovatsaat başına 84,8 lira, mesken için 29,8 lira, şehit aileleri ve muharip gazi abone grupları için 14,9 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grupları için ise 40,2 lira olmasına karar verildi.

Kurul tarafından elektrikte kesme-bağlama bedellerinin alçak gerilim için 33,8 lira, orta gerilim için de 171,6 lira olması kararlaştırıldı.

Sayaç kontrol bedelleri de her yıl TÜİK tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif veya reaktif sayaçlar için kontrol bedelinin 22,1 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için de 27,9 lira olması kararlaştırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:42
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK)
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  3. Tüketici Fiyatları Genel Endeksi
  4. faturalar
  5. güncelleme

YORUM YAZ

  • TurgutTurgut19 dk önce
    Geçen ay 68 TL geldi bu ay evde yaptığım farklı birşey yok 129 TL geldi.Allah"dan kokmaz kuldan utanmazmısınız.Korkun hesap gününden korkun Allah'ın gazabından kokmuyorsanız varın o zaman kavurucu ateşe
  • menderes yurtmenderes yurt20 dk önce
    Mart seçimlerin de karşılığı AKP için zamlı olacaktır...Bu kadar hata üstüne hata olurmu. Herkes bir bedel ödeyecekse iktidar da bedel ödeyecektir..Asgari ücret için çatır çatır pazarlık masası kurulurken 2000 tl yi bile çok gören zihniyet zamlar da o kadar cimri değil maalesef...
  • Öztürk fathÖztürk fath25 dk önce
    Buna kesme bağlama bedeli denmez buna açık açık soygun denir devlette buna göz yumuyor kesme bedeli dur bedel mi olur adam ödüyomiyorki kesiliyorneticede kesmişsin parayı ödemese açmıyorsun ne bedeli bu kadar basit para kazanma modeli olur mu israf
  • BozokBozok1 sa önce
    Ne yazikki son zamanlarda memleketi yonetenler cok sesli koro gibi biri enflasyon dusmesinden bahsediyor biri faizden bahsediyorbirileride elektrige zam yapiyor elektrige zam herseye zamdir. Iktidar malum super lig takimina dondu martta cok buyukkayip gizukuyor. Iktidar tarafini savunan birisi olarak yaziyorum.
  • AlperAlper1 sa önce
    ...Gidin de kazanandan da alın,maliye kimler vergi kaçırıyor bizden iyi biliyordur herhalde.
  • İBRAHİMİBRAHİM1 sa önce
    evet adam kayırma ve üç kağıtçılık devam neymiş şirket arkadaşınınarkadaşı imiş . okuma bedeli saçma sapan bir ödeme olur mu ve bu kadar yüksek olur mu bakan yaptı oldu yazık bu milleti bu ucuz hareketlerle daha fazla ezmeyin elektrik parası almadan bu ekstralarlaşirketler zengin olur lütfen bu çalma işlemine bir dur deyin REİS SEN DE BUNU YAPANLARI BİLİYORSUN
  • AYTANAYTAN1 sa önce
    KULLANIMKADARINDANVERGİALINMIYOR..TOPLAMDAVERGİLERİN VERGİSİALINIYOR... DİKKATEALINSINKUL HAKKI ...183 LİRAKULLANIMBEDELİNE301LİRAFATURA..183 KDV32 94 AŞAĞIDATOPLAMKDV 45 96BDV TRTENERJİ FONUDAĞITIM BEDEL KDV DEVATANDAŞTANTAHSİLEDİLİYOR.İNSAF
  • ErsinErsin1 sa önce
    Bu ne biçim düzenleme ya, sen doğru dürüst ödemeyenlerden alma acısını ödeyenlerden çıkart. Adalet mi bu lütfen artık. Ne olur canımız yanıyor. Bölge söylemek istemiyorum. Artık bir el atın bu işe. Lütfen. Biz niye her ay kullanmadığomız elektriğin parasını ödüyoruz. Biri izah etsin bize. Biz de bir söz var öküzün gidenini dürterler diye. Ama o öküz durumu anlarsa ki anladılar. Lütfen bu işe çare suda öyle doğalgazda öyle internette öylehem vergi alıyorsun hem de ekstra ödeme
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Bu haberi okuyunca:TRT . payı, sayaç okuma bedeli, kayıp kaçak bedeli, kayıp kaçak ve TRT payının KDV si kaldırılacak zannetmiştim. Üç kağıtçılığa devam.

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