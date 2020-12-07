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Ekonomi EPDK ve ELDER başarılı girişimcileri ödüllendirdi
Ekonomi

EPDK ve ELDER başarılı girişimcileri ödüllendirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:57:07 -
EPDK ve ELDER başarılı girişimcileri ödüllendirdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang Start-up Challenge yarışmasında finale kalan iki girişimciye toplamda 100 bin lira ödül verdi.

ELDER'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek tarafından her yıl düzenlenen ve yeni girişimlerin en iyilerinin ödül ve yatırımlarla buluşturulduğu Big Bang Start-up Challenge yarışması "Rise Together" (Birlikte Yükselin) mottosuyla bu yıl çevrim içi gerçekleştirildi.

EPDK ve ELDER, yarışmada enerji alanında başarılı görülen girişimcilere toplamda 100 bin lira ödül desteği verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı Nedim Korkutata, sektörün geleceği konusunda fikirleri olan tüm girişimcileri elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerine başvurmaya davet ettiklerini belirterek, " Önümüzdeki süreçte, elektrik dağıtım şirketlerinin satın almalarında yerli ürünleri teşvik edecek bir takım düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. EPDK olarak enerji piyasalarında yerli ürünleri yüzde yüz destekliyoruz. Tüm girişimcilerimizi ve parlak beyinleri sektörümüzle birlikte çalışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ELDER Genel Direktörü Özge Özden de sektörünün her noktasında deneyimlenen teknolojik gelişimin; elektrifikasyon, yerelleşme, dijitalleşme ve dekarbonizasyon gibi dönüşümleri hayatın birer parçası haline getirdiğine vurgu yaptı.





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