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EPDK uzmanları Sanibey Barajı ve HES’te

Dr. Refik Tiryaki başkanlığındaki EPDK uzmanları, Adana’da bulunan Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santralı’na (HES) teknik gezi düzenledi.

13 Kasım 2018 Salı 10:19
EPDK uzmanları Sanibey Barajı ve HES’te

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uzmanları, SANKO Holding’in Adana’da bulunan enerji yatırımı Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santralı’na (HES) teknik gezi düzenledi.

Dr. Refik Tiryaki başkanlığında 12 kişiden oluşan EPDK heyeti, Türk mühendislerince kurulu gücü dikkate alındığında rekor sürede inşa edilen Sanibey Barajı ve HES’te, İşletme Müdürü Zafer Karakuzulu, İşletme Şefi Ali Şahin ve SANKO Holding Yatırım Müdürü Erdal Alangil’den bilgi aldı. EPDK uzmanları, baraj yapılarını gezdikten sonra işletme toplantı odasında slayt gösterisi eşliğinde barajın yapım aşamalarını izledi.

Sanibey Barajı ve HES

SANKO Holding’in enerji sektöründeki şirketi Sanko Enerji tarafından, Adana’nın İmamoğlu ve Aladağ ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerinde adeta dünya rekoru kırılarak bin 250 günde inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Seyhan’a takılan inci gerdanlık olmakla kalmayıp, aynı zamanda azmin ve çabanın sembolü kabul ediliyor.

555 bin ailenin ihtiyacı

Türk mühendis ve işçisinin emeği ile 3,5 yılda ortaya çıkarılan Sanibey Barajı ve HES, 317 MW kurulu gücü ile gurur veren örnek yatırım olarak Adana’dan Türkiye’ye enerji sağlayan sektörün önemli yatırımları arasında bulunuyor. Rezervuar hacmi 643 milyon metreküp, rezervuar alanı 14.3 kilometrekare olan Sanibey Barajı ve HES sayesinde yılda 525 bin ton karbondioksit atmosfere salınmadan enerji üretiliyor. Sanibey Barajı ve HES sayesinde 555 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanıyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:19
  1. Adana
  2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  3. SANKO Holding
  4. Sanibey Barajı
  5. Hidroelektrik Santralı (HES)
  6. Dr. Refik Tiryaki
  7. EPDK heyeti
  8. İşletme Müdürü Zafer Karakuzulu
  9. İşletme Şefi Ali Şahin
  10. SANKO Holding Yatırım Müdürü Erdal Alangil
  11. Sanko Enerji
  12. Seyhan Nehri
  13. Türk mühendis

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