EPDK uyarmıştı! Akaryakıtlarda büyük indirim geldi

PDK Başkanı Yılmaz yapmış olduğu açıklamada; “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

EPDK başkanı uyarıda bulunmuştu

EPDK, dün yapmış olduğu açıklamada koronavirüs salgının yaşandığı bu günlerde akaryakıt sektöründe yaşanan fiyat hareketliliğinin ardından vatandaşların mağdur olması ve rakabet ortamının bozulmasından dolayı bir uyarıda bulunmuştu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekileceğiz şeklinde açıklama yapmıştı.