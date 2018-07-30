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EPDK, ön ödemeli doğalgaz cihazlarında düzenleme yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), ön ödemeli ile faturalı sayaç kullanan tüketiciler arasındaki eşitsizlik ve farklı uygulamaları ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenleme yapıldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:51
EPDK, ön ödemeli doğalgaz cihazlarında düzenleme yaptı

EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, geçmişte hem tüketici hem de dağıtım şirketi lehine özellikleri bulunduğu değerlendirilen ön ödemeli doğalgaz sayaçlarının, gelinen aşamada her iki taraf için de aleyhte sonuçlar ortaya çıkarabildiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu ön ödemeli sayaçların sık sık arızalara neden olduğu, piyasanın işleyişini olumsuz yönde etkileyen mali risklerinin bulunduğu ve en önemlisi de Kanun kapsamında hedeflenen piyasa yapısında aksaklıklara neden olduğu görülmektedir. Yapılan düzenlemede, mevcut durumda sayaçlardaki önceden satın alması tamamlanmış olan doğalgaz alımları için tüketicilerin kazanılmış haklarından dolayı herhangi bir işlem yapılmaması hükmü eklenmiştir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:51
  1. EPDK’
  2. doğalgaz

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