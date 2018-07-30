EPDK, ön ödemeli doğalgaz cihazlarında düzenleme yaptı

EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, geçmişte hem tüketici hem de dağıtım şirketi lehine özellikleri bulunduğu değerlendirilen ön ödemeli doğalgaz sayaçlarının, gelinen aşamada her iki taraf için de aleyhte sonuçlar ortaya çıkarabildiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu ön ödemeli sayaçların sık sık arızalara neden olduğu, piyasanın işleyişini olumsuz yönde etkileyen mali risklerinin bulunduğu ve en önemlisi de Kanun kapsamında hedeflenen piyasa yapısında aksaklıklara neden olduğu görülmektedir. Yapılan düzenlemede, mevcut durumda sayaçlardaki önceden satın alması tamamlanmış olan doğalgaz alımları için tüketicilerin kazanılmış haklarından dolayı herhangi bir işlem yapılmaması hükmü eklenmiştir.”