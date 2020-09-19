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Ekonomi EPDK Kurul Üyesi Çiçek, ERRA yönetim kurulunda
Ekonomi

EPDK Kurul Üyesi Çiçek, ERRA yönetim kurulunda

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:15:00 -
EPDK Kurul Üyesi Çiçek, ERRA yönetim kurulunda

ERRA genel kurulunda, yönetim kurulunda boşalan 6 üyelik için 9 ülkeden adaylar yarıştı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda, ERRA yönetim kurulu üyeliğine Türkiye’den Ahmet Çağrı Çiçek, Avusturya’dan Dietmar Preinstorfer, Gürcistan’dan Maia Melikidze, Kuzey Makedonya’dan Adrijana Nelkova-Chuchuk, Letonya’dan Roland Irklis ve Macaristan’dan Pal Sagvari kabul edildi.

Çiçek, Avrupa Birliği müktesebatıyla hızlı gelişen, dinamik bir enerji piyasasının gereklerini birlikte değerlendirme deneyimi ve farklı kültürel algıları algılayabilme kapasitesiyle EPDK’nin, genişleyen ERRA’nın kapsayıcılığına katkı sağlayacağına dikkati çekti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bu görev bizim için çok değerli. Çağrı Çiçek kardeşimiz EPDK’yi ve ülkemizi layıkıyla temsil edecektir” dedi.

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