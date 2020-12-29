EPDK kararları

İZMİR (AA) - Elektrik enerjisinin teknik kalitesine ilişkin, elektrik dağıtım şirketleri ve elektrik dağıtım sistemi kullanıcılarının hak ve yükümlülükleri ve uygulamayla ilgili kurallar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan "Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik dağıtım sisteminde elektrik enerjisinin teknik kalitesinin belirlenmesinde etkin gerilim değeri, gerilim dengesizliği, gerilim çökmesi, toplam harmonik bozulma, harmonik gerilimler ve uzun süreli kırpışma parametreleri kullanılacak.

Teknik kalite ölçüm dönemi, dağıtım şirketi tarafından belirlenen noktalara nisan ayı içinde teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesiyle başlayacak ve müteakip yılın 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

Elektrik dağıtım sisteminin teknik kalitesinin belirlenmesine yönelik dağıtım şirketi, ölçme yılında tesis edilecek teknik kalite cihaz sayısının belirlenmesi, teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edileceği yerlerin seçimi, teknik kalite ölçümlerinin yapılması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasıyla yükümlü olacak.

Kullanıcının talebiyle yapılan ölçüm sonucunda ise teknik kalite ölçüm sonuçlarının TS EN 50160:2011 standardında belirtilen sınır değere uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, ölçüm bitiş tarihinden itibaren dağıtım şirketi AG tesis seviyesinde gerçekleştirilecek işlemleri 3 ay, dağıtım transformatörü değişikliklerini 6 ay ve yeni dağıtım transformatörü tesisi veya OG seviyesinde gerekli işlemleri 12 ay içinde gerçekleştirerek teknik kaliteyi sağlayacak.

Bu arada, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olan "4. Tarife Uygulama Dönemi Dağıtım Faaliyeti Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar" ile "4. Tarife Uygulama Dönemi Görevli Tedarik Şirketleri Perakende Satış Faaliyeti Kalite Faktörü Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu usul ve esaslar, 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.