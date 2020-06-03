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Ekonomi

EPDK Başkanı Yılmaz: “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.”

EPDK Başkanı Yılmaz: “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:40:59 -
EPDK Başkanı Yılmaz: “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.”

EPDK Başkanı Yılmaz: “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.”

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Satılık 2011 model Volkswagen Passat

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