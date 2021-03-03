EPDK, akaryakıta gizli zam yapan şirketler hakkında inceleme başlattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haksız kar artışıyla akaryakıt fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla eşel mobil sisteme geçildi. Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış söz konusu oluyor.

Rafineri fiyatlarındaki artışlar benzinde 15 Aralık 2020, motorinde ise 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÖTV'den karşılanıyor. Böylece, pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden beri herhangi bir artış olmaması gerekiyor.

Buna rağmen EPDK, eşel mobil sisteminin devrede olduğu bu dönemde bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin benzin ve motorin pompa satış fiyatlarında dövizdeki düşüşe rağmen makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti.

Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeler talep edilirken, EPDK ilk aşamada haksız kar artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının serbest piyasada belirlendiğini belirterek, "Petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenler söz konusu. Ancak fiyatların serbest piyasada belirlenmesi, bir denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmiyor. Eşel mobil sistemi fırsat bilinerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayız. EPDK olarak kar oyunlarına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istedik ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattık. Elbette burada incelememizin muhatabı olanlar tüketicilerimizi mağdur eden, sektörümüze zarar veren şirketler olacak. Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kar oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız."