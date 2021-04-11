EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararını güncelledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin fiyat farkı tablosunu güncelledi.
Buna göre, Ankara’da daha önce litre başına 6 kuruş olarak açıklanan fark 8 kuruş olarak güncellendi. Fiyat farkı İstanbul Anadolu Yakasında 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi. İzmir’de ise 9 kuruş olan fark sabit kaldı. EPDK, “kar oyunlarının” tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.