  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararını güncelledi
Ekonomi

EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararını güncelledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin fiyat farkı tablosunu güncelledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 11:39:00 -
EPDK, akaryakıt tavan fiyat kararını güncelledi

Buna göre, Ankara’da daha önce litre başına 6 kuruş olarak açıklanan fark 8 kuruş olarak güncellendi. Fiyat farkı İstanbul Anadolu Yakasında 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi. İzmir’de ise 9 kuruş olan fark sabit kaldı. EPDK, “kar oyunlarının” tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak açıkladı: Goethe, Kant, Dostoyevski Müslümandı!
Gündem

Abdurrahman Dilipak açıkladı: Goethe, Kant, Dostoyevski Müslümandı!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu
Gündem

Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun reform paketleri hakkında pozitif açıklamalar yapmasına İstanbul Barosu Başkanı Durakoğl..
Erdoğan'ın kararı sevindirdi!
Ekonomi

Erdoğan'ın kararı sevindirdi! "Bir taşla iki kuş vuruldu"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 25..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay