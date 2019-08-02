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EPDK 10 şirkete lisans verdi

02 Ağustos 2019 Cuma 09:00
EPDK 10 şirkete lisans verdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) alanlarında faaliyet gösterecek 10 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında iki şirkete madeni yağ lisansı, iki firmaya da ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında ise iki firmanın LPG depolama lisansı sona erdirildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:00
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  2. Lisans
  3. Resmi Gazete

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