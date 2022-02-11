EOKA'CI Rum destekçilerine Hak-İş'ten tepki

YENİ AKİT ANKARA

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, “Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin en önemli kuruluşlarından olan Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınlarla EOKA’cılara ve Rumlara ancak bu kadar destek olunabilir” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şunları

kaydetti:

“Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin en önemli kuruluşlarından olan Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınları ve bu yayınları yapanları kınıyoruz.

Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin en önemli kuruluşlarından olan

Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınlarla EOKA’cılara ve Rumlara ancak bu kadar destek olunabilir. Esas hedef Anavatanla yürüyen Kıbrıs Türklerini yalnızlaştırmak, Anavatanla bağlarını koparıp Rum ve AB’nin asimilasyon hedeflerine hizmet etmektir.

Bu alçakça ve haince planı boşa çıkarmak için anavatan ve yavru vatanın daha fazla dayanışmaya, daha fazla güç birliğine ihtiyacı bulunmaktadır.

Adanın gerçek sahibi Kıbrıs Türklerinin asırlardır verdikleri mücadeleye gözlerini kapayan Türk düşmanı çevreler, İngiliz emperyalizminin işgalini görmezden gelirken, AB’nin sinsi planları ile Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını tanımaktan uzak planlarına ses çıkarmayan, Rumların her türlü düşmanca tezgâhını adeta onaylayan bu ihanet şebekelerini deşifre edip protesto etmek bir vatan borcudur.

HAK-İŞ olarak, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı her alanda yükselterek devam edeceğiz. Unutulmasın ki Kıbrıs Türkleri asırlardır Ada’da soylu bir mücadelenin neticesinde, özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını Türk Mukavemet Teşkilatı gibi direniş örgütlerinin büyük fedakarlıkları, hayatları, kanları pahasına elde etmişlerdir. Tarihi gerçekleri bilmeden ya da görmezden gelerek yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınları ve bu yayınları yapanları kınıyoruz.”