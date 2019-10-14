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Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı | Enver Cenk Şahin kimdir, nereli?

Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu kararın ardından Süper Lig kulüpleri de dahil olmak üzere birçok çevreden Enver Cenk Şahin'e destek mesajları geldi. Peki, Enver Cenk Şahin kimdir? Enver Cenk Şahin kaç yaşında? Enver Cenk Şahin nereli? Enver Cenk Şahin hangi kulüplerde oynadı? İşte detaylar...

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:58
Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı | Enver Cenk Şahin kimdir, nereli?

Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu kararın ardından Süper Lig kulüpleri de dahil olmak üzere birçok çevreden Enver Cenk Şahin'e destek mesajları geldi. Peki, Enver Cenk Şahin kimdir? Enver Cenk Şahin kaç yaşında? Enver Cenk Şahin nereli? Enver Cenk Şahin hangi kulüplerde oynadı? İşte detaylar...

Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Ordusunun Suriye’deki harekatına ilişkin Enver Cenk Şahin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili iç değerlendirmenin tamamlandığı belirtilerek, kulübün yetkileriyle ve futbolcuyla yapılan görüşmelerden sonra Cenk Şahin’in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın alınma gerekçesiyle ilgili olarak, özellikle kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterildi.

Futbolcuyla yapılan sözleşmenin geçerliliğinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, tüm tarafları korumak için St. Pauli kulübünün Enver Cenk Şahin'e  başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verildiği kaydedildi.

Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından cuma günü, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunarak Barış Pınarı Harekatına desteğini bildirmişti.

Süper Lig kulüplerinden Enver Cenk Şahin'e destek geldi

Süper Lig'den İstanbul Başakşehir, Alanyaspor ve Kayserispor kulüplerinin twitter hesaplarından, St. Pauli'nin bu kararı sonrası Enver Cenk Şahin'e destek mesajları geldi.

Enver Cenk Şahin kimdir?

Enver Cenk Şahin; 22 Eylül 1994 yılında Zonguldak ilinde doğdu. Futbol hayatına Fenerspor altyapısında başlayan Enver Cenk Şahin daha sonra Büyükşehir Belediyespor U-21 takımına transfer oldu. Başakşehir'de yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Enver Cenk Şahin, Almanya'nın FC St. Pauli takımına kiralandı, orada sergilediği performans sonucunda St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in bonservisini aldı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:58
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