Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Sosyal medyayı salladı, tartışma başlattı...

Konuşmasında sağ görüşlü insanlara yönelik ifadeler kullanan Aysever, "Cumhuriyetin ahlakını bozan Menderes'ten ilk başta Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın" sözlerini sarf etti.

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, kişisel YouTube kanalında yaptığı bir yayında kullandığı ifadelerle sosyal medyada geniş çapta tartışma başlattı. Sağ görüşlü vatandaşlara yönelik açıklamaları kamuoyunda sert eleştirilerle karşılandı.

"Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar. Milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar bile olsa o solcudur biliyor musunuz? O solcudur. Vicdanı olan insan solcudur. Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayat oradan bakar. Solcu olmak. Solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur. Bunu hiç unutmayın. İster dindar olun, ister milli şey olun. Yurt yani kendinizi milliyetçi zannedin. Hayır. Solcu olduğunuz zaman ancak paraya pula itimat etmezsiniz."

Sosyal medyada hızla yayılan skandal sözleri

Enver Aysever’in sözleri, sosyal medyada kısa sürede yayılırken çok sayıda kullanıcı açıklamaların “kutuplaştırıcı”, “ayrımcı” ve “nefret söylemi” içerdiğini belirtti. Bazı kullanıcılar, yargı mercilerinin bu açıklamaları incelemesi gerektiğini savunurken, Aysever’in kamuoyundan özür dilemesini talep etti.