Enver Aysever saatlik bin 250 lira alacaktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsa ne kadar kazanırdı?

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan 'Okur Yazarlık Atölyesi' derslerinde 9 ay için 238 bin 500 TL para alacağı belgesi ile birlikte ortaya çıkan Enver Aysever de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de rakamı yalanladı. Karanlık Oda'ya konuşan Enver Aysever, 238 bin 500 TL para alacağını reddederek şunları söyledi:

'Ayda on bin tl alacaktım'

"9 ay sürecek bir atölye. Her ay 8 saat, toplamda 72 saatlik bir program. Bunun için ayda 10 bin TL alacağım. Eğer program 9 ay sürer ve kesinti olmazsa toplam 90 bin TL almış olacağım. Ortada öyle iddia edildiği gibi 238 bin TL yok."

Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsaydı!

Aysever'in açıkladığı rakama göre; kazancının detayları şöyle olacaktı: Ayda toplam 8 saat ders vererek 10 bin TL kazanacaktı. Yani saati bin 250 liraya denk gelecekti. Eğer Aysever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işini yapıyor olsaydı günlük en az 12 saat haftanın yedi günü çalışacağından aylık maaşı 450 bin lira edecekti.

Aysever ile Tunç Soyer'in rakam yönünden yalanladığı ihalenin belgeleri de ortaya çıkmıştı