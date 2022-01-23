  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Enver Aysever Özgür Demirtaş’ın büyüsünü bozdu
Gündem

Enver Aysever Özgür Demirtaş’ın büyüsünü bozdu

Gazeteci Enver Ayseven, Goethe’ye ait bir sözü kendisine aitmiş gibi paylaşan sözde ekonomist Özgür Demirtaş’ın büyüsünü bozarak rezil etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 21:33:00 -
Enver Aysever Özgür Demirtaş’ın büyüsünü bozdu

Çizdiği felaket senaryoları ile ekonomi üzerinden vatandaşı provoke eden ve hükümeti hedef alan sözde ekonomistlerden Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından ünlü Alman yazar Goethe’nin meşhur olan “Bu dünya hassas kalpler için bir cehennemdir” şeklindeki sözünü kendisine aitmiş gibi paylaştı. 

Aysever alaya aldı: Çok güzel de kullanmak için izin istiyorum

Sözde akademisyen ve ekonomist Özgür Demirtaş’ın büyüsünü bozan tepki ise gazeteci Enver Aysever’den geldi. Özgür Demirtaş’ın tweeti’ni alıntılayan Enver Aysever, “Bu cümle size mi ait Sayın Demirtaş? Çok güzel de kullanmak için izin istiyorum.” sözleriyle alay etti. 

“Topluma doğru örnek olmak gerekir”

Aysever hemen ardından bir paylaşım daha yaparak “Sayın @Prof.Demirtas bu sözün sahibi Goethe olarak bilinir. Siz akademisyensiniz, tırnak içine almalı ve isim vermelisiniz. Aksi halde intihal olur, topluma doğru örnek olmak gerekir. Ne dersiniz?” diye sordu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay