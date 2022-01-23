Enver Aysever Özgür Demirtaş’ın büyüsünü bozdu

Çizdiği felaket senaryoları ile ekonomi üzerinden vatandaşı provoke eden ve hükümeti hedef alan sözde ekonomistlerden Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından ünlü Alman yazar Goethe’nin meşhur olan “Bu dünya hassas kalpler için bir cehennemdir” şeklindeki sözünü kendisine aitmiş gibi paylaştı.

Aysever alaya aldı: Çok güzel de kullanmak için izin istiyorum

Sözde akademisyen ve ekonomist Özgür Demirtaş’ın büyüsünü bozan tepki ise gazeteci Enver Aysever’den geldi. Özgür Demirtaş’ın tweeti’ni alıntılayan Enver Aysever, “Bu cümle size mi ait Sayın Demirtaş? Çok güzel de kullanmak için izin istiyorum.” sözleriyle alay etti.

“Topluma doğru örnek olmak gerekir”

Aysever hemen ardından bir paylaşım daha yaparak “Sayın @Prof.Demirtas bu sözün sahibi Goethe olarak bilinir. Siz akademisyensiniz, tırnak içine almalı ve isim vermelisiniz. Aksi halde intihal olur, topluma doğru örnek olmak gerekir. Ne dersiniz?” diye sordu.