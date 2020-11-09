Enver Aysever, CHP medyasının yeni planını açıkladı

CHP’nin finanse ettiği Halk TV’den kovulan Enver Aysever; CHP medyasının Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu planını açıkladı.

CHP medyasının muhalefet planı

Fanatik bir muhalif olan ve devlet düşmanlığıyla bilinen solak Enver Aysever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP medyasının Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili yeni bir plan peşinde olduğunu söyledi.

Muhalif medyanın yeni görevinin CHP'yi ıslah etmek olduğunu vurgulayan Aysever, CHP'yi savunan partilileri uyardı.

Yeni isimlere hazırlıyorlar

Aysever Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Son bir not kimi muhalif medyanın görevi muhalefeti ıslah etmek oldu. Dikkat! Sizi Gül’e, Babacan’a, Davutoğlu’na hazırlıyorlar. Tıpış tıpış”

İşte Aysever'in o paylaşımı: