Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı nereli?

Eski MİT'çi Enver Altaylı, FETÖ üyeliği, askeri casusluktan 23 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Edinilen bilgilere göre FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme Altaylı'ya "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi. Altaylı toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Barıner de aynı suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2018 yılında Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde, Alman gazetecinin FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile ilgili sorusuna, Altaylı'nın bir ajan olduğunun altını çizerek yanıt vermişti.

Enver Altaylı kimdir?

FETÖ, Türki Cumhuriyetler'deki örgütlenmesini Altaylı üzerinden gerçekleştirdi. FETÖ'nün özellikle Özbekistan ve Kazakistan'da etkin olmasında Altaylı önemli rol üstlendi. Özbekistan ve Azerbaycan'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edildi. Enver Altaylı, FETÖ elebaşısı için kapatılan Zaman'a verdiği bir röportajda "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan" demişti. İşte Enver Altaylı'nın hayatı.

01/11/1944 Ceyhan doğumlu. 1968-1973 yılları arasında Doğu Avrupa Hukuku ve Sovyetoloji konusunda Almanya ve Avusturya'da eğitim aldı.

-Altaylı 1963'te Albay Talat Aydemir'in darbe teşebbüsü başarısız olunca Kara Harp Okulu'ndan atıldı.

-MİT'e, CIA'in Özbek asıllı casusu Ruzi Nazar 'eliyle' girdi, 1974'te MİT'ten uzaklaştırıldı.

-Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un danışmanlığını yaptı. Özal döneminde Afganistan'da çalıştı. General Raşid Dostum'a örtülü ödenekten para götürdüğü skandalı patlak verdi.

-Eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Altaylı'nın dayıoğluydu. FETÖ finansörü Kavuncu, darbe girişiminin ardından Kazakistan'a kaçtı. Altaylı'nın FETÖ finansörü kardeşi Taha Altaylı da Kazakistan'da.

-Hablemitoğlu soruşturmasının tanığı eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Altaylı'nın, FETÖ'nün firari Türkiye imamı Mustafa Özcan'la Hablemitoğlu'yla görüşmek için kendisinden aracılık etmesini istedikleri, Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu tehdit ettiği tespit edildi.